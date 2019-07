Secondo Sky Sport: "Paratici ieri a Ibiza per incontrare Wanda Nara. La Juve ha fatto capire che c'è l'interesse per Icardi. Il Napoli è pronto a fare l'investimento per Icardi e accontentare sia l'Inter con 60 milioni più bonus, sia il calciatore con un ricco ingaggio. L'Inter vorrebbe fare l'operazione con il Napoli e in tempi brevi, ma Icardi attende perché la sua priorità è quella di voler restare all'Inter, poi valutare prima la Juve e dopo il Napoli. Ad oggi la Juventus prende tempo. L'Inter tratta Lukaku, il calciomercato inglese chiuderà l'8 agosto e il Man Utd vuole chiudere presto la trattativa per trovare un sostituto. L'Inter dovrà prendere Lukaku e poi pensare di vendere Icardi a fine agosto a Juve o Napoli".