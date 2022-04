Sessione di allenamento mattutina oggi per il Napoli a Castel Volturno. La squadra guidata da Luciano Spalletti è al lavoro in vista della sfida di sabato contro il Sassuolo con l'obiettivo di centrare la qualificazione in Champions. Ecco il report:



Ad assistere all’allenamento anche il Presidente De Laurentiis che ha seguito da bordo campo tutta la seduta. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partite a tema e situazioni tattiche. Elmas e Lobotka hanno svolto personalizzato in campo. Ounas non si è allenato per sindrome influenzale. Ghoulam ha svolto l’intera seduta in gruppo.