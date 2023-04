Traguardo a un passo per il Napoli nella partita più importante della stagione. Dopo il colpo contro la Juventus, gli azzurri si giocano il primo match point scudetto domenica contro la Salernitana, in un derby che si preannuncia infuocato. Almeno in quota, comunque, la distanza tra le due squadre è nettissima: al Maradona Spalletti e i suoi dominano a 1,21, con l'80% delle giocate dalla loro parte. I precedenti sono d'altra parte schiaccianti, con il Napoli sempre vincente dal 2008 a oggi. Il pareggio porta già a 6,50 l'offerta, mentre il blitz granata sarebbe un ribaltone da 12,50 volte la posta. Nel turno decisivo, la vetrina degli analisti è tutta per i protagonisti del campionato: il gol di Osimhen, già a segno all'andata, è offerto a 1,60, e il tabellone dà spazio anche alla doppietta (3,55). Si fa avanti pure Kvaratskhelia, in prima fila sia per la rete (1,90) che per l'assist (2,40); posto d'onore anche per capitan Di Lorenzo, in gol nella sfida di gennaio e ora a 8 volte la posta. Dall'altra parte del campo luci puntate su Dia, protagonista contro il Sassuolo e adesso a 5,50. Complessivamente, le quote puntano su una partita da almeno tre reti complessive, con l'Over 2,5 avanti a 1,55 sull'Under (2,30); sul tabellone del risultato esatto spicca invece il 3-0 a 6,42, mentre per il 2-0 si scende a 5,00. Determinante per l'ultimo scatto verso il titolo sarà il risultato della partita che Inter e Lazio giocheranno poco prima di Napoli-Salernitana. Un testa a testa che sulla carta vede in netto vantaggio i nerazzurri, anche grazie alla finale di Coppa Italia conquistata contro la Juventus. La rivincita di Inzaghi a San Siro dopo il ko dell'andata è a 1,80, offerta che sale a 3,50 per il pari e a 4,55 per i biancocelesti, che in campionato non vincono in casa dell'Inter dal 2015. La buona notizia per Sarri arriva da Immobile, che dovrebbe tornare titolare: anche sul tabellone dei marcatori il centravanti ritrova uno spazio da protagonista, con la quota per il gol fissata a 3,25. Davanti a tutti c'è però Lukaku, a 2,45, con Lautaro Martinez in crescita e piazzato subito dietro il compagno, a 2,70. Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, la Lazio è la squadra che più di tutte è andata a segno per prima in questo campionato (nel 77,7% dei casi): la possibilità che si ripeta ancora è a 2,80, mentre l'Inter pagherebbe 1,55. Il pronostico è invece a favore dei biancocelesti nelle scommesse sul piazzamento tra le prima quattro del campionato: qui Sarri si gioca a 1,17, mentre Inzaghi insegue a 1,80. Altro confronto importantissimo per la zona Champions sarà quello che sabato pomeriggio vedrà di fronte Roma e Milan. Sfida che per gli analisti parte praticamente alla pari, anche dopo il ko dei giallorossi con l'Atalanta e la vittoria rossonera con il Lecce, che è valsa l'aggancio in classifica al quarto posto. All'Olimpico, l'affermazione degli uomini di Mourinho vale 2,80, contro il 2,75 di Pioli, che ha vinto gli ultimi due precedenti in casa della Roma. Per il pareggio, già centrato all'andata, l'offerta sale a 2,95. Giroud è pronto a tornare dal primo minuto e torna subito protagonista anche in quota, dove il suo gol è a 3,75; meglio del francese fanno solo Leao e Dybala, entrambi a 3,35. Occhi puntati anche su Abraham, che all'andata segnò proprio allo scadere il gol del 2-2, e ora a 3,75, con Belotti che lo insidia a 4,50. Gli analisti frenano comunque sul punteggio complessivo, concedendo un buon vantaggio all'Under 2,5 (a 1,55); per una partita da tre o più reti si sale invece a 2,30. Sabato sera altro appuntamento delicato per l'Atalanta (2,45), stavolta in trasferta contro il Torino (2,95), mentre domenica sera la Juventus (2,19) sarà al Dall'Ara contro il Bologna (3,42) per dimenticare l'eliminazione in Coppa Italia.