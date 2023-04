Dopo il duro ko del Maradona contro il Milan c'è tanta voglia di reagire. Lo si percepisce nelle parole di Luciano Spalletti, che si autodefinisce l'ultimo samurai, sentendosi praticamente l'unico a non dare per scontata la vittoria del campionato. Piedi per terra e tanto lavoro, è il segreto del Napoli quest'anno. Un atteggiamento che non si è visto contro il Milan ma da mettereQuesto quanto emerge dall'ultimo allenamento e dalle convocazioni di Spalletti.per i quarti di finale di Champions, nella sfida d'andata. Cinque giorni per recuperare dall'infortunio, nel frattempo il centravanti nigeriano resta a casa. A differenza di, che dopo la lombalgiaed è partito con la squadra direzione Puglia.. Qualche indizio porta ad almeno un cambio per ruolo:confermato tra i pali, difesa a 4 consulle fasce, mentre i centrali rappresentano un'incognita. Potrebbe esserci un(un problema al polpaccio se l'è portato dietro, in più è reduce da un viaggio non indifferente nell'ultima sosta delle Nazionali). Al suo posto scalpita, fresco di rinnovo. Coppia difensiva tutta da capire, anche seha l'aria di poter essere il punto fermo. Sottotono contro il Milan e in generale nell'ultimo periodo sia Anguissa che Zielinski. Il polacco potrebbe partire dalla panchina a beneficio di, leggermente favorito su, invece, sembra insostituibile. Nel tridente offensivorappresenta una certezza sull'out mancino. Resta vivo, come sempre ilFuori Osimhen, dunque, che sarà sostituito da uno tra. Quest'ultimo è pronto e, sarà il dubbio che si porterà Spalletti fino all'ultimo.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.