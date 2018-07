Dopo le dichiarazioni di, che negli ultimi giorni ha parlato a più riprese di mercato e non solo nel ritiro di Dimaro e ai microfoni degli addetti ai lavori, questa mattina è arrivata la risposta dei tifosi, che hanno esposto alcuni striscioni (foto Twitter) in diversi punti di Napoli contro il numero uno del club partenopeo."Di vero c'è che sei un demente, di falso che sei un vero presidente: ADL buffone". Ecco cosa recita lo striscione apparso fuori il Maschio Angioino. Il tifo organizzato ha risposto inoltre alle dichiarazioni di De Laurentiis, in cui il presidente dichiarava di essere lui la 'marcia in più' della squadra, e alle parole "Vi meritate i cinesi": "Ma quale top player... Sei solo un buffone. Rimani sempre tu, il solito pappone!" e "Meglio cinesi che celebrolesi".