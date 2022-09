Brutta tegola per il Napoli che perderà a lungo il proprio attaccante principe. Vicotr Osimhen, infatti, si dovrà fermare a lungo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi hanno infatti confermato una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. Solitamente questo genere di infortuni richiedo fra le 4 e le 5 settimane per un recupero completo.



IL REPORT

Come da programma, Victor Osimhen si è sottoposto questa mattina ad esami diagnotici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L'attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie.