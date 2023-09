Meglio ribadirlo due volte. Nelle ultime due partiteI pronostici degli sponsor delle squadre del Nord avevano previsto tutto in questo inizio di campionato. Una delle due milanesi (l’Inter) avrebbe spaccato tutto e la Juve, senza Coppe e Bonucci, avrebbe dato del filo da torcere alle candidate al titolo.in questo inizio di torneo, aver rovinato tutto ciò che aveva messo in atto Spalletti negli ultimi due anni.C’è di mezzo anche una preparazione che non sta dando i giusti frutti. E poi c’è un mercato che non ha portato i rinforzi che fanno la differenza.Di questo passo veramente neanche il quarto posto che vale la Champions può essere un obiettivo. Fatto sta che la davanti si corre.. Si è arrabbiata molto la Lazio per la direzione arbitrale contro la Signora. Al punto di chiudersi in silenzio stampa. L’episodio contestato è il primo gol dei bianconeri. Quando McKennie controlla un pallone finito abbondantemente fuori dal campo. Ma è tutto regolare e Vlahovic segna il primo gol.E anche bene. E considerato che il “brand” non ha le Coppe, ci sono tutti i presupposti per portarlo al titolo tricolore. E sarebbe ora. Illazioni a parte.In Portogallo è già un esame importante per Garcia. Poi arriverà quello di Bologna. Il momento non è per niente facile. Il francese ha fatto scantonare il presidente De Laurentiis.Sa don Aurelio di essersi preso una bella responsabilità nel volere fare tutto lui. Speriamo che non entri anche nell’aspetto del gioco altrimenti veramente diventa come il presidente del Borgorosso. Ognuno deve fare ciò che sa fare.Altrimenti i suoi ragazzi non avrebbero fatto brutte figure a Marassi per oltre 70 minuti. Rinsavisse l’ex Roma altrimenti la sua posizione non sarà più intoccabile come all’inizio…