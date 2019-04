The 2019 #NBAPlayoffs are set!



Una stagione senza esclusioni di colpi e con non poche sorprese si è appena conclusa e per, il più importante e conosciuto campionato di basket,Sabato alle 20.30 ora italiana andrà in scena il primo attesissimo match d'esordio che vedrà scontrarsi al Wells Fargo Center di Philadelphia i padroni di casa dei 76ers e i Brooklin Nets.hanno un unica grande favorita che risponde al nome deigià campioni in carica delle ultime due stagioni consecutive.I primi playoff senza LeBron James dalla stagione 2004/2005 quando l'allora 20enne ala dei Cleveland Cavaliers non c'entrò l'accesso ai playoff alla sua seconda stagione in NBA. Da allora la sua presenza è stata una costante, ma quest'anno il suo passaggio ai Los Angeles Lakers non ha sortito (complici numerosi infortuni fra cui il suo) l'effetto sperato da una dirigenza, quella gialloviola, arrivata perfino a smembrarsi nelle ultime giornate con l'addio annunciato a mezzo stampa del presidente Magic Johnson. I Lakers non sono stati l'unica nota negativa della stagione perché fra gli esclusi illustri dai playoff ci sono a Est anche glidi Kembae idi un Dwayneche ha annunciato il suo storico ritiro. Ritiro come quello di Dirkche, insieme al baby-fenomeno Luka Doncic non ha centrato con iuno spot fra le prime 8 a Ovest, così come non ci è riuscito l'uomo mercatolasciato perfino in panchina nel finale di stagione daiper evitare infortuni.Chi fermerà il Golden State Warriors? Chi riuscirà a bloccare il celebre "quintetto della morte"? La domanda è lecita e probabilmente non ha risposta perché ancora una voltai partono un piede davanti a tutti. Una rosa forse accorciata nelle rotazioni, ma che ha aggiunto un centro dominante comeal già immarcabile quintetto che, oltre ai sopracitati, vanta ancheCon la Death Lineup in campo le statistiche parlano di una squadra inattaccabile in difesa e immarcabile in attacco.Come si possono fermare quindi i Warriors? La risposta, o meglio la speranza delle rivali, sta proprio nella profondità della rosa e nelle rotazioni di coach Kerr che, giocoforza, non può mantenere per 48 minuti in campo i suoi big 5. Gli Houston Rockets di James Harden restano l'antagonista più accreditata e già la scorsa stagione il Barba è andato a un passo dall'impresa nella finale di conference perdendo gara 7 senza l'infortunato Chris Paul. Difficile pensare che i Denver Nuggets, dopo aver dominato la stagione possano replicare l'exploit ai playoff e allora un penny lo puntiamo sugliche possono contare su unda tripla doppia di media per il terzo anno consecutivo e su untornato a livelli forse migliori di prima del gravissimo infortunio alla gamba del 2014.Più combattuta sarà sicuramente la sfida playoff a est dove non c'è una potenziale favorita ma 3 o 4 potenziali contendenti. Idi Giannishanno dominato la regular season con un record di 60-22, ma hanno chiuso la stagione con diversi problemi fisici. Inon sono riusciti, con il rientro a pieno regime di Kyrie, a ricostruire l'amalgama che li aveva portati pur senza stelle a competere per la finale di conference nella scorsa stagione e allora le due sorprese potrebbero arrivare proprio dalla parte inferiore del tabellone. Idi Bene Joelvogliono provare al mondo che The Process è arrivato alla sua naturale conclusione, ma è sulla voglia di rivalsa die sulla crescita costante e inesorabile deiche puntiamo il nostro jolly.E gli italiani?Anche quest'annosarà protagonista daiche l'hanno visto alzare il titolo nel 2014 con iIl suo girovagare (Sacramento, Charlotte, Atlanta, Philadelphia) lo ha riportato quest'anno alla corte di Coach Popovich, ma salvo sorprese difficilmente gli Spurs riusciranno a superare il primo turno. Perinvece, si tratta di un ritorno ai playoff dopo ben 7 anni quando, allora, vestiva la casacca dei Denver Nuggets. I suoisi scontreranno però subito contro i Golden State Warriors in uno scontro che, sulla carta, li vede ampiamente sfavoriti.