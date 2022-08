L'attaccante svedese Alexander Isak, nuovo acquisto del Newcastle, ha parlato ai canali ufficiali del club: "Sono deliziato che sia successo, per me è stata una decisione davvero grande da prendere ma che mi rende felice. Sono in un grande club, storico, nel quale penso che chiunque vorrebbe giocare. Ci sono tifosi fantastici, sono un importante motivo per cui mi trovo qua, oltre ovviamente ai progetti del club, in cui credo davvero. Il Newcastle gioca un calcio molto attrattivo e io voglio farne parte".