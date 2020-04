L'emergenza coronavirus non ridimensiona le ambizioni del Barcellona per il prossimo mercato: Neymar o Lautaro Martinez? No, l'obiettivo dei blaugrana è portare entrambi al Camp Nou. Se l'attaccante argentino dell'Inter è la priorità per garantire alla squadra un sostituto adeguato a Luis Suarez, il brasiliano del PSG è un pezzo strategico per avviare una nuova, massiccia campagna di marketing, utile a favorire un rapido rilancio economico del club. Per questo, il Barça sta studiando la giusta strategia.



IL PIANO - Lo conferma l'edizione odierna di Mundo Deportivo, che spiega i vari fattori sui quali puntano i catalani per la doppia missione. Sul fronte Neymar, l'intenzione è di fare leva sulla ferma volontà del PSG di privilegiare la conferma di Mbappé a quella del brasiliano, che per tornare in Spagna sarebbe disposto ad accettare il suo vecchio contratto da 25 milioni di euro a stagione, 9 in meno di quanti ne percepisce a Parigi. Per Lautaro invece, l'intenzione resta quella di inserire una o più contropartite tecniche per abbassare il costo cash dell'operazione: in questo senso, il nome di Arturo Vidal resta il favorito per accontentare Conte e convincere l'Inter. Per finanziare la doppia operazione però, serve anche una solida base economica e in soccorso del Barça arriva il rientrante Philippe Coutinho: il quotidiano spagnolo conferma le voci dall'Inghilterra, il Leicester è seriamente interessato al brasiliano e, in caso di approdo in Champions League, potrebbe garantire ai blaugrana almeno gli 80 milioni necessari per non registrare minusvalenza a bilancio.