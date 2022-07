Christophe Galtier, tecnico del PSG, ha parlato a RMC toccando anche il tema legato al futuro di Neymar:



"Neymar? Ho già parlato della sua situazione in conferenza stampa. Non so cosa accadrà. Sta lavorando bene, a me sembra contento, è molto in forma. Io non ho avuto un colloquio individuale con lui su questa vicenda, ma non mi sembra turbato".