Lasciare da vincenti, il sogno di ogni campione.lo ha fatto stasera con il Lipsia, che grazie alla sua rete. Era una sfida tra partenti: il francese contro Daichi Kamada, promesso sposo del Milan. L'ha vinta Nkunku, autore di. E ora lo aspetta il, che lo ha acquistato a gennaio, bruciando la concorrenza, mettendo sul piattoNkunku piaceva anche (e non solo) al Milan, ma tra tutte le sue pretendenti ha prevalso la forza bruta a livello economico dei londinesi, che non si sono fatti problemi a pagare l'del fortissimo esterno classe 1997. Già, un altro esterno. Non è un segreto che, prossimo manager dei Blues, sia alla disperata ricerca di un attaccante dopo che Potter e Lampard hanno tribolato per mesi alla ricerca del gol con una rosa dal valora sulla carta sconfinato. Via Joao Felix, rispedito all'Atletico Madrid, e dentro, che dovrà capirsi con l'argentino Enzo, con l'ucraino, con l'inglesee con il tedesco. Magari quest'ultimo lo capirà meglio, dato che viene dalla Germania, ma. Lui proverà ad affrontarla col sorriso, lo stesso di quando esulta gonfiando un palloncino in onore del figlioletto che si diverte tanto a vederlo sfrecciare.