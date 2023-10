Quindi, valutando quelle che per il momento si inseriscono nella categorie delle “opportunità” di mercato già annunciate da Cristiano Giuntoli, ci si può aspettare uno o due colpi in entrata per i bianconeri., perché nel caso in cui le opportunità prendessero corpo per esempio sulla fascia, ecco che l'americano potrebbe tornare con continuità nelle rotazioni della mediana. A tale proposito si valutano con estrema attenzione anche quelle candidature arrivate alla Continassa anche in altri ruoli: se l'obiettivo principale rimane Mimmo Berardi, al vaglio ci sono anche altre soluzioni proposte da intermediari., cavallo di ritorno che gradirebbe un rientro per sei mesi in serie A e alla Juve in particolare, così da rilanciarsi anche in ottica Nazionale. L'avventura al Toronto è partita a mille, poi si è un po' bloccata tra un'incomprensione e l'altra con Bob Bradley prima della staffetta in panchina con John Herdman.: il giro d'Europa del suo entourage continua, la prima scelta sarebbe quella di un ritorno al Borussia Dortmund ma non si escludono piste alternative, una chiacchierata con la Torino bianconera c'è stata e altre ce ne saranno, con l'ostacolo dei costi che va abbattuto per far entrare nel vivo un'eventuale trattativa.