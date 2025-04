La Juventus mette nel mirino Nuno Tavares per il dopo Cambiaso: il riscatto della Lazio e il prezzo di saldo

A volte i destini nel calcio si intrecciano senza preavviso, in quel confine sottile tra strategia e occasione. È il caso di, esterno portoghese dal talento irrequieto, che laha deciso diin anticipo dall'Arsenal per una cifra che sa di affare:Un po' come si farebbe con un bene prezioso, ma fragile. Non c’è romanticismo, però, nella scelta biancoceleste: il riscatto anticipato non è una dichiarazione d’amore, ma. Tavares, imprendibile e sfuggente nei suoi primi e migliori giorni in Serie A, bloccato negli ultimi e peggiori, per la squadra di Lotito restaLa Lazio vuole mettere in sicurezza il proprio investimento per poi decidere: tenerlo e rilanciarlo o cederlo a chi saprà prendersi il rischio.

Ed è qui che entra in scena la. I bianconeri, sempre in cerca di occasioni intelligenti e in particolare di, hanno messo gli occhi sul portoghese. L'interesse si è acceso con naturalezza, alimentato anche dalle incertezze sul futuro di Andrea, che potrebbe lasciarein estate di fronte a offerte importanti dall'estero.

Con un investimento relativamente contenuto, la Vecchia Signora potrebbe assicurarsi un giocatore che, se gestito con sapienza, può ancora esplodere. Certo, restano le incognite fisiche, i sette infortuni muscolari che hanno frenato la sua rincorsa in questa stagione, ma il talento resta lì, intatto, sotto la polvere delle pause forzate.sebbene la Lazio sia sempre un cliente scomodo in sede di mercato. Del resto, la Lazio sa di avere il coltello dalla parte del manico.

Ecco, non sono solo voci quelle di un'idea dipersino nella sessione di mercato straordinaria a, legata al Mondiale per Club: un’occasione da cogliere per chi, come Lotito, sa leggere i bilanci con l’abilità di un mercante antico.Non sarà forse lui a decidere, non del tutto almeno. Ma nel suo passo irruento, nella sua corsa rabbiosa, si intravede ancoraLa Juventus lo sa, lo osserva, e forse, nelle pieghe di questo mercato che sta per nascere, troverà il momento giusto per affondare il colpo. Cambiaso permettendo.