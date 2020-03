Paltrinieri, intervenuto ai canali ufficiali della Juve, ha fatto un parallelo tra la situazione dei bianconeri e la propria: "Situazione simile alla Juve. Se tu ti senti dire che sei il più forte, di dover vincere, ti convinci anche tu. Cerco sempre di rimanere distaccato, non voglio farmi condizionare dai giornali, dalle parole. Sembra però che tutto sia scontato. E' giusto perché la Juve ha la squadra più forte, allora deve vincere. E' questo il peso: è uno sport in cui ti è richiesto tanto, è quello che volevo spiegare. Non è tutto così facile, possono succedere mille cose e godersi ogni minimo particolare".