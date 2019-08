Stiamo osservando con grande attenzione il primo mercato estivo condotto da Paratici come plenipotenziario della Juve: cacciato Marotta nell’autunno dell’anno scorso, il suo ex delfino è diventato il capo assoluto di questa estate bianconera. Agnelli è molto presente e al presidente spetta ovviamente l’ultima parola, Nedved si fa sentire, ma è Fabio a dare la linea, condurre le trattative, indirizzare le scelte. Tenendo conto che il giudizio è parziale, ci chiediamo: come sta andando?



Per quanto riguarda gli acquisti, è stato a nostro avviso prontissimo: ha preso due svincolati d’oro, Ramsey e Rabiot, e un difensore di platino, De Ligt, vent’anni, inseguito da tutta l’Europa che conta (quella con i soldi). Tre colpi da applausi, con l’aggiunta di qualche altra mossa intrigante, tipo Demiral e Pellegrini.



Paratici sta però incontrando problemi enormi nella gestione dell’organico nel suo complesso, e in particolare nella cessione di calciatori pesanti (sia dal punto di vista economico, sia per il peso che hanno all’interno dello spogliatoio e attorno a questo). Pensiamo a Higuain, Dybala, Mandzukic, Khedira, Matuidi, lo stesso Rugani. Gente che vale un patrimonio e costa un patrimonio: tutti sono stati sostanzialmente bocciati dalla società, che però non è riuscita a vendere nessuno. Le sole cessioni portate a termine sono state quelle semplici, quasi banali: un attaccante di diciannove anni, Kean, e un terzino-ala giovane e forte benché inaffidabile in fase difensiva, Cancelo.



Nel calciomercato bisogna saper fare molte cose: scoprire talenti, acquistare campioni, costruire le rose, vendere. Ecco, quest’ultimo aspetto è fondamentale, tanto che alcuni direttori sportivi lo hanno trasformato quasi in un’arte: chi sa cedere bene fa le fortune del proprio club, grande o piccolo che sia.



Il primo Paratici, finora, è stato incapace di vendere: un problema che per la Juve sta diventando gigantesco, tanto che al momento diversi giocatori importanti dovrebbero rimanere fuori dalla lista Champions. E forse s’intravede quanto sia difficile per Fabio trasformarsi da numero due in numero uno: Marotta frenava la sua crescita professionale, probabilmente, ma certamente gli risolveva grane che ora, lasciato solo, lui sta faticando ad amministrare.



@steagresti