Fabio Paratici, CFO della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida tra i bianconeri e l'Inter. Tanti i temi toccati: dalla sfida a Conte alla scelta tra Higuain e Dybala, poi un commento sul momento vissuto da De Ligt.



CONTE - "Preoccupato da Conte sulla panchina dell'Inter? Si, conosco bene Antonio, è un bravissimo allenatore. Io sono da dieci anni alla Juve, abbiamo giocato più di 20 Inter-Juve ed è sempre una partita impegnativa. Al di là di chi c'è in panchina, ci sono tanti giocatori importanti e grande rivalità, per cui godiamoci lo spettacolo".



SU HIGUAIN E DYBALA - "Dybala in campo scelta sorprendente? No, non è sorprendente. Dybala è il numero 10 della Juve, è un gran giocatore, quest'estate era appetito da tante grandi squadre, così come Higuain, che ha una media gol impressionante. Non c'è niente di strano. Perché ha scelto così Sarri? Se ne occupa lui, dovreste chiedere a lui".



SU DE LIGT - "De Ligt è un gran giocatore, è stato il miglior difensore dell'ultima Champions League, ed ha 19 anni. E' già un gran giocatore, avrà una crescita, si sta adattando bene, non è un pensiero per noi".