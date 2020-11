Il Parma ha presentato oggi alla stampa il difensore belga Maxime Busi, acquistato dallo Charleroi: "Ora non posso dire nulla sulla mia condizione, sto lavorando con lo staff medico, sto recuperando, ma ancora non c’è nulla di certo e quindi non posso esprimermi ancora su un eventuale rientro immediato".



Sulle sue caratteristiche: "Penso di essere di un giocatore abbastanza completo e con le mie incursioni sulla fascia riesco ad andare sul fronte offensivo e rientrare. Cerco di coprire quanto più possibile la mia zona del campo, la fascia. I miei idoli? Mi sono sempre ispirato a Fabio Cannavaro, oltre che a Dani Alves".