Parma-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Partita: Parma-Juventus

Parma-Juventus Data: lunedì 21 aprile 2025

lunedì 21 aprile 2025 Orario: 20.45

20.45 Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

è una sfida valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A.Partita che vede affrontarsi due club che ambiscono a obiettivi differenti. Da una parte c'è il Parma vuole allontanarsi dalla zona calda della classifica (con la retrocessione e un 18° posto su cui ha un vantaggio di 4 punti), dall'altra, invece, c'è la Juventus che desidera blindare quella quarta posizione che vorrebbe dire disputare la Champions League il prossimo anno.Calcio d'inizio fissato per lunedì 21 aprile a partire dalle ore 20.45.

Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Man, Bonny. All. Chivu .: Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic. All. Tudor .- In casa Parma, grande spazio all’osservato speciale Leoni in mezzo alla difesa, con Bernabè a guidare il centrocampo e Man a supportare Bonny nel reparto offensivo studiato da Chivu.Tudor, dall'altro lato, spera di recuperare sia Koopmeiners che Yildiz, ancora in dubbio per la trasferta in terra emiliana. A centrocampo, si affiderà alle certezze Locatelli e Thuram, mentre sugli esterni ci sarà il rilancio di Cambiaso. Formazione offensiva per i bianconeri, con la possibilità di vedere titolari sia Kolo Muani che Vlahovic.

- La sfida Parma-Juventus è trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.- Il match Parma-Juventus è visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- La telecronaca di Parma-Juventus è affidata a Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Valon Behrami.