Inter in pole per Leoni del Parma: 25 milioni la base d'asta

Redazione Calciomercato

ha tutte le caratteristiche tipo del. Ha fatto il suocon la maglia del Padova, due anni dopo hada esordiente in serie A con la maglia del Parma. Piedi per terra e testa al campo, due elementi fondamentali per chi vuole essere protagonista sempre. In ogni allenamento e in ogni partita.- In una fase delicata e controversa del calcio italiano, Leoni fa parte di quel gruppo di talenti sui quali poggiano le speranze per il futuro. Giovanni è un difensore solido in marcatura, forte nel gioco aereo con una personalità spiccata.. Ma il desiderio del presidente Krause fa a pugni con le tante richieste arrivare per il classe 2006 negli ultimi giorni.

. Alla fine il centrale romano accettò la corte della Sampdoria per poi passare al Parma nello scorso mercato di gennaio.Un primo incontro tra le dirigenze è andato in scena due giorni fa per parlare di Bonny e Leoni, due richieste precise di Chivu che li conosce bene avendoli allenati negli ultimi sei mesi a Parma. L’Inter, allo stato attuale, è sicuramente la pretendente meglio posizionata nella corsa a Leoni.