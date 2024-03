Parma, Man fa il punto sul futuro: 'Le offerte? Non mi interessano, voglio rimanere qui'

Tra i protagonisti di un Parma che corre spedito verso la Serie A, c'è l'esterno d'attacco classe '98 Dennis Man, che durante la sosta per le nazionali si è messo in vetrina con un gol nell'amichevole tra Romania e Irlanda del Nord, decisivo per l'1-1 finale. Man è partito titolare nel 4-3-3 del ct Iordanescu, ha giocato largo a destra con l'ex Inter Puscas come riferimento centrale, ed è uscito a un quarto d'ora dalla fine sostituito da Ianis Hagi, con un passato alla Fiorentina e oggi in Spagna all'Alaves.



IL PUNTO SUL FUTURO DI MAN DEL PARMA - Dopo la partita il giocatore del Parma ha parlato in conferenza stampa, analizzando così la sua prestazione: "Mi sentivo bene e ho cercato di aiutare la squadra, sono contento di essere riuscito a segnare perché il gol in nazionale mi mancava. Grazie alla continuità degli allenamenti e del lavoro che faccio ogni giorno non ho più avuto infortuni. E ora mi fido di me stesso". Man ha risposto anche a una domanda sul suo futuro: "Non so se siano arrivate offerte, non mi interessa. Sono del Parma e mi piacerebbe salire in Serie A con questa squadra, per poi crescere qui dove chi lavora nel club ha fiducia in me e sono grato per questo".



LA CLASSIFICA DEL PARMA - Man col Parma ha ancora un anno di contratto, la scadenza è fissata per giugno 2025 e al momento il giocatore non è interessato a un futuro lontano dai gialloblù. La squadra è prima in Serie B a +9 sulla Cremonese terza, a otto giornate dalla fine del campionato la promozione in Serie A è sempre più vicina e al momento l'attaccante romeno è concentato solo su quell'obiettivo. Vuole la promozione col Parma, per poi giocarsi le carte in Serie A con la maglia gialloblù.