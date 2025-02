Parma, Pecchia esonerato: atteso l'annuncio ufficiale, i candidati per la panchina

Alessandro Di Gioia

19 minuti fa



Dopo la sconfitta contro la Roma, il Parma ha deciso di esonerare Fabio Pecchia. Il club emiliano opta infatti per il cambio di allenatore dopo le ultime quattro sconfitte consecutive e i 20 punti ottenuti in 25 giornate, che al momento significherebbero Serie B, con il 18esimo posto in classifica, frutto di appena 4 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte, con 30 gol realizzati e 45 subiti.



I SOSTITUTI - Dopo un'attenta valutazione, la decisione è stata presa: addio in arrivo per l'artefice della promozione in Serie A, è atteso a breve l'annuncio ufficiale. Il patron Kyle Krause e l'amministratore delegato Federico Cherubini stanno vagliando il possibile sostituto: la decisione della società, sarebbe infatti già stata comunicata all'allenatore. Tra i papabili allenatori per la panchina del Parma ci sono al momento Igor Tudor e Davide Ballardini.