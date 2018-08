Il Parma si aggiudica la Sportitalia Cup. I ducali hanno superato per 2-1 il Sassuolo con le reti di Di Gaudio e Stulac dopo l'iniziale vantaggio neroverde di Babacar. Ininfluente per i ducali la sconfitta ai rigori per 5-4 contro la Caratese, battuta invece per 6-5 ai rigori dal Sassuolo.