Parma-Torino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

è l'anticipo che apre il sabato della 28esima giornata della Serie A 2024/25.L'incrocio del Tardini, calcio d'inizio alle 15, metterà di fronte due formazioni con classifiche e umori molto diversi.I ducali di Christian Chivu sono a +1 sull'Empoli terzultimo e hanno vinto una sola partita nelle ultime nove giornate (2 pareggi, 6 sconfitte). I granata di Paolo Vanoli invece sono in grande condizione e arrivano da due vittorie consecutive contro Milan e Monza: cerca la terza per avvicinarsi alla top 10.Tutte le informazioni su Parma-Torino:

: Parma-Torino: sabato 8 marzo 2025: 15.00: DAZN, DAZN 1 (canale numero 214 Sky): DAZN: Suzuki; Leoni, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Estevez, Sohm; Man, Bonny, Cancellieri.. Chivu.: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Marian, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Che Adams.. Vanoli.

- Il Parma è in emergenza piena, con Delprato ed Hernani ancora a rischio box. In mezzo Estevez con Keita e Sohm, davanti più Man di Almqvist e Bonny centravanti.Nel Toro torna Che Adams, Elmas a sinistra, in mezzo sempre Casadei e Ricci.- La sfida tra Parma e Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: sarà necessario scaricare l'app per smart tv compatibili, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.Chi è abbonato sia a DAZN sia a Sky potrà vedere la partita su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

- Parma-Torino sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN, tramite l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito.- La telecronaca della partita è affidata a Orazio Accomando.