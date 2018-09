La società Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto con Valerio Di Cesare l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Valerio, con la maglia crociata, ha disputato 39 presenze segnando inoltre due reti. Non solo ha partecipato attivamente, in campo e durante la settimana, alle ultime due promozioni che hanno permesso al Parma di entrare nella storia, ma si è distinto per personalità e attaccamento fin dal giorno del suo arrivo. Il 19 maggio scorso, a Spezia, l’intera squadra ha deciso di dedicare proprio a lui l’ultima promozione, in seguito al lutto che l’aveva colpito e che non gli aveva permesso di essere presente alla celebrazione di un traguardo raggiunto anche grazie al suo apporto.

A Di Cesare va il sincero ringraziamento da parte di tutto il Parma Calcio 1913 per la professionalità e per l’impegno dimostrato, e il migliore augurio per il prosieguo della sua carriera.