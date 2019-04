La notizia del giorno è che il Parma Calcio esce dal match col Torino con la porta inviolata. Stavolta il Tardini Fort ha retto gli urti della squadra ospite e i crociati hanno portato a casa un punto fondamentale per la corsa alla salvezza. Ma non è solo la classifica che si guarda in un momento così. Il morale ritrovato aiuterà i ducali nelle prossime gare, a cominciare dalla sfida col Sassuolo al Mapei Stadium. E allora si guarderà anche il calendario e non solo la classifica. Ci sono partite alla portata del Parma e già da domenica si potrà tentare di vincere per chiudere (quasi) la pratica salvezza.



Il nuovo campionato dei gialloblù è appena cominciato dopo aver messo in soffitta le tre sconfitte consecutive e i numerosi gol incassati nel girone di ritorno. Il Parma irriconoscibile del 2019 può dare una svolta proprio nello stadio che lo lanciò due anni fa. Il Parma di D’Aversa prese forza e convinzione nel derby contro la Reggiana di Lega Pro. Allora ci pensarono Giorgino e Baraye a risolvere la pratica e a regalare tre punti contro i cugini granata. Il Mapei Stadium è lo stadio giusto per svoltare a volare in alto lasciandosi alle spalle la zona rossa. Nella gara col Toro gli spunti positivi si sono visti solo in fase difensiva. La linea a cinque difensori ha confermato un dato importante: il gioco di D’Aversa non sarà mai spumeggiante ma contano i punti in classifica. Così i crociati non hanno trovato spazio in fase offensiva e si sono accontentati del pari. In settimana si proverà a recuperare qualche acciaccato testando anche qualche soluzione offensiva. Non si può andare al Mapei a giocare per il pareggio. I neroverdi navigano in acque tranquille ma non regalano niente a nessuno. A Reggio Emilia potrebbe esserci la svolta del campionato crociato proprio come accadde due anni fa.