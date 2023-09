L’ex allenatore e giocatore del Lecce Pedro Pasculli commenta il momento di Victor Osimhen a Radio Marte: “Osimhen deve avere rispetto per il mister, certe reazioni non sono giustificabili. È un ottimo giocatore, ma non è né Messi né Maradona, e questi due grandi campioni non hanno mai avuto reazioni del genere. Il bomber azzurro deve migliorare sotto questo aspetto”.