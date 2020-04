Nel corso dell'intervista a Tuttosport, Paulo Sousa ha parlato anche della possibilità di allenare la Juventus: "Ho sempre sognato una squadra che mi consentisse di allenare campioni e di provare a vincere. E la Juventus lo è senza dubbio. Ma non vorrei, mai e poi mai, arrivare alla Juventus per la mia amicizia con Andrea (Agneli, ndr). So che in certi casi funziona così, non per me. Mi piacerebbe un giorno meritare quella panchina perché credono che io possa dare qualcosa".