Intervistato da Radiolina e Videolina l'attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti ha parlato della prossima sfida di campionato contro l'Inter: "



NAINGGOLAN - "Ci vorrebbe sempre dentro e fuori dal campo. Uno che nello spogliatoio ti fa alzare l’asticella. Uno giusto, come dico io. Poi lui ama stare a Cagliari, quindi non credo ci sia altro da aggiungere. Magari il presidente a gennaio, ci fa un bel regalo".



BARELLA - "Sarà bello rivedere Nicolò Barella. Per me è un grande amico. So bene quanto lui ci tiene al Cagliari e a Cagliari e sono curioso di vederlo. Sarà la prima volta che lo incontrerò in campo da avversario e non da compagno di squadra".



L'INTER - "L’Inter è forte, punterà a vincere il campionato e noi dobbiamo essere tosti e far vedere tutto ciò che sappiamo fare. Potremo trovare un’Inter arrabbiata e, vista l’avventura che hanno vissuto in Champions, potremo avere di fronte o un avversario inizialmente debole o molto combattivo e in cerca di riscatto. Noi dobbiamo essere bravi in qualsiasi occasione e mostrare tutto il nostro carattere".