Tra gli Anni '60 e '70 il Santos di Pelé era una delle squadre più forti al mondo. Una sorta di Harlem Globetrotters del calcio che giravano l'Europa per fare amichevoli.. Endler e Pelé col tempo divennero amici, e fu proprio il birraio tedesco a salvare O Rei dalla bancarotta dopo che l'ex agente del brasiliano scappò con tutti i soldi.: quando il campione si sposò a Parigi con Rosemery gli organizzò il viaggio di nozze in Europa con una puntata in Italia a Riccione, facendogli anche da autista a bordo di una limousine.- Endler era una sorta di social media manager degli anni '60 che ha messo a disposizione dell'amico Pelé tutte le sue intuizioni di marketing creando un impero commerciale intorno al brasiliano. In quel periodo la stampa tedesca insisteva su un possibile arrivo di O Rei in Germania,: "Se vuoi venire a Monaco organizziamo tutto". Pelé scuote la testa, non se ne parla. Qualche anno dopo rivelerà: "Il Bayern è il club che mi ha fatto l'offerta più dettagliata".- Pelé si ritira dal calcio il 1º ottobre 1977 con un'amichevole tra Santos e New York Cosmos - le sue uniche due squadre - maalla fine della carriera. Alla fine l'idea non è decollata, Roland negli Anni '80 si allontanò da quel mondo prima di morire il 27 agosto 2003 nella sua casa di Monaco.