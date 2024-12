Perché la Fiorentina indossa il lutto al braccio contro il Bologna

GETTY

, valida per la sedicesima giornata di Serie a. Al suo posto, infatti, guida i viola il suo vice, Stefano Citterio.La ragione dell'assenza dell'ex tecnico del Monza, purtroppo, chiama in causa un lutto familiare:, come comunicato dalla stessa società toscana attraverso i propri canali: "Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa".

Nel prepartita, a Dazn, c'è stata una breve intervista al direttore generale dei viola, che ha parlato così del lutto che ha colpito il tecnico viola Raffaele Palladino, oggi assente: "Rinnovo le nostre più sincere e vicine condoglianze a Raffaele e alla sua famiglia, oggi per rispetto e vicinanza non vorrei parlare di altro".