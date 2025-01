Perché Ricci ha rinnovato con il Torino? Cosa cambia per il Milan

Samuele Ricci è il giocatore al centro dei pensieri del Milan. I rossoneri stanno esplorando il mercato a caccia di un'alternativa a Fofana - considerando che Bennacer potrebbe partire ed è tornato da poco ad allenarsi dopo un lungo infortunio - e il profilo che piace di più è quello del centrocampista classe 2001 del Torino., qualche settimana fa c'è stato un contatto con l'agente del giocatore ma senza approfondire i discorsi.- Intanto Ricci ha rinnovato il suo contratto con il Torino, allungando la scadenza a giugno 2028. Il giocatore è consapevole dell'interessamento dei rossoneri e non solo, ma la firma sul prolungamento è stata un gesto di riconoscimento verso il club granata e il presidente Cairo.

- Come detto, il Milan non è l'unico club che sta monitorando gli sviluppi legati al futuro di Samuele Ricci. Il centrocampista cresciuto nell'Empoli piace anche all'estero, nello specifico in Inghilterra:, non ci sono stati ancora contatti diretti ma quello di Ricci può diventare un nome caldo per il mercato di gennaio.