Il Pescara di Massimo Oddo ha pronti due colpi in entrata, in prestito, entrambi dal Benevento di Filippo Inzaghi. Secondo tuttob si tratta di Luca Antei, centrale difensivo classe '92, e Dejan Vokic, centrocampista sloveno classe '96.



Entrambi i giocatori vengono da un’annata da dimenticare dove hanno trovato pochissimo spazio per mostrare le proprie qualità. In abruzzo avranno sicuramente maggiori chances anche a fronte di squadra con diversi obiettivi rispetto a quelli dei campani nella scorsa stagione.