Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato a Il Centro e confermato Zdenek Zeman: "Per me il mister è confermato anche l’anno prossimo in qualunque categoria. Noi abbiamo deciso, ora dipende solo da lui".



PLAYOFF CONTRO LA VIRTUS ENTELLA - "Mi auguro che allo stadio domani vengano in tanti perché tutti insieme si può andare lontano e sono certo il colpo d'occhio all'Adriatico sarà bellissimo. L'Entella è una squadra molto forte, ma noi siamo pronti e vogliamo fare una grande partita. Ci dispiace per l'assenza di Brosco, ma c'è Pellacani che sta facendo benissimo ed è altrettanto bravo".



SOCI - "Sono sempre pronto ad ascoltare eventuali investitori, ma io apro le porte solo a chi vuole in bene del Pescara".