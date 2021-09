Il centrocampista dell'Atalantaha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha affronato diversi temi, a partire dall'inizio dell'avventura in Champions League: ", ma il tiki taka puro non lo fa più neppure la nazionale. Si è adattato anche il Villarreal, che è un connubio perfetto: qualità, e la forza atletica di una squadra potente.Dovremo cercare di batterli due volte, ma come dice Gasperini: se sono arrivati in Champions, un motivo c’è.Solskjaer è riuscito a imporre le sue idee anche a una squadra fatta di tanti campioni tutti insieme".Sul campionato: "la Juve segnerà con molti più uomini. L'Atalanta? Gasperini è il primo che si diverte quando il suo calcio codificato funziona come dice lui. E se funziona si divertono tutti: noi, lui, i tifosi"., sa che il castello si regge su questa filosofia: aver portato nel calcio l’idea imprenditoriale del presidente Percassi".Sull'esperienza all': "(prima dell'infortuno di Sensi e il reintegro, ndr) io e Locatelli nei giorni scorsi. Era poco prima di mezzanotte, sono in camera con Toloi, squilla il telefono e risponde Rafa: “Scendi, il mister ti vuole parlare”. C’erano anche Vialli e Oriali,. E mi ha insegnato che quando capisci, e lo assapori, cosa vuol dire vincere, non ti vuoi fermare mai: vuoi solo vincere".