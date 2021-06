Intervistato da Federalna TV in Bosnia il centrocampista del Barcellona ed ex-Juve, Miralem Pjanic ha parlato del suo futuro non chiudendo all'addio durante l'estate e alimentando, quindi le voci che lo vogliono nel mirino di numerosi club italiani fra cui, oltre ai bianconeri, anche Inter e Napoli.



MERCATO - "Lasciare il Barça? È difficile parlarne ora. Mi sto godendo le vacanze con la mia famiglia e questo è tutto ciò a cui penso. La preparazione per la nuova stagione inizia a luglio e poi mi unirò alla squadra. Vedremo cosa succederà più avanti".