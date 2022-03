Poco più di un anno fa, un po' a sorpresa, lo Spezia è passato di mano, lasciato dallo storico patron Gabriele Volpi all'imprenditore statunitense da 2 miliardi di dollari Robert Platek. Il tycoon a stelle e strisce aveva grande voglia di entrare nel mondo del calcio, e aveva valutato anche l'acquisto di altre società di Serie A tra cui proprio la Sampdoria, all'epoca gestita da Massimo Ferrero.



Come mai la trattativa non si è concretizzata? Lo ha spiegato lo stesso Platek a Tuttosport: "Altre società trattate? La Sampdoria, ma non eravamo del tutto convinti sui conti" ha detto l'imprenditore. "Noi abbiamo una politica molto precisa: acquisiamo aziende con i libri contabili trasparenti e i conti possibilmente a posto, non vogliamo sorprese. Lo Spezia offriva queste garanzie, oltre alla passione incredibile della città e della tifoseria".