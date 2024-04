Quando si gioca il Playout di Serie B 2023/2024: le date

Le retrocessioni previste dallaalla Serie C sono quattro. Tre squadre scendono di categoria al termine del campionato: si tratta della diciottesima, della diciannovesima e della ventesima in classifica; la sedicesima e la diciassettesima, invece, si giocano la salvezza affrontandosi nello spareggio denominatoLa squadra che risulta sconfitta al termine delle partite di andata e ritorno, retrocede in C insieme alle altre tre compagini che hanno salutato la cadetteria alla fine della stagione regolare.Ledello spareggio.

Il Playout di Serie B 2023/2024 si giocaLa prima partita del Playout di Serie B 2023/2024, ossia quella d'andata, è previstaIl Playout di Serie B 2023/2024 finisce, con la disputa della partita di ritorno tra le due squadre coinvolte nel 'dentro o fuori' per salvezza e retrocessione in C.