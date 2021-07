Intervistato da Le Parisien, l'allenatore del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha risposto alle domande sul futuro di Kylian Mbappé, in scadenza di contratto nell'estate 2022: "Ho avuto con lui delle conversazioni private, non posso confermare che mi abbia comunicato di non voler prolungare. Se immagino che possa andarsene a parametro zero? Non sono una persona che vive di immaginazione, non posso preoccuparmi di quello che può o non può accadere".