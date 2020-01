Sembrava potesse essere sin da subito il 2020 l’anno del riscatto per, dopo un 2019 chiuso ai box per problemi alla caviglia.Andiamo con ordine: Pogba è tornato a disposizione lo scorso 22 dicembre col Watford dopo aver saltato 10 partite di Premier League, ha giocato due spezzoni con Watford appunto e Newcastle, prima delle assenze con Burnley (28 dicembre) e Arsenal nel match perso 2-0 ieri, il primo del 2020. Ha fatto scalpore la sua assenza ieri e in Inghilterra nelle ore precedenti alla sfida dell’Emirates c’era un grosso punto interrogativo su Pogba. - A fare chiarezza ci ha pensato però l’allenatore dei Red Devilsnel post-partita del match perso con l’Arsenal: “Gli esami confermano che quello alla caviglia di Pogba non è un problema grave, ma dobbiamo affrontarlo e risolverloPer noi è un grosso problema perché in questo momento non posso contare nemmeno su McTominay”.Nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico, poi dovrà ritrovare la miglior condizione eAspettando novità sul fronte mercato, con. Con l’alleato speciale Raiola al suo fianco…