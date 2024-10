Pogba: "La Juventus doveva essere un reset per me. Invece ho dovuto attraversare l'inferno"

AFP or licensors

Tra i vari media con cui Paulha parlato del suo prossimo rientro in campo, c'è anche Sky Sports News. Queste le parole che ha aggiunto alla tv britannica.- "Siamo, abbiamo tutti dei. Ti dico che quando ho avuto la squalifica,Quando me l'hanno ridotta, mia moglie è corsa di sopra con il mio telefono urlando “è l’avvocato, è l’avvocato”. Ho detto che lo avrei semplicemente richiamato ma lei ha detto che dovevo rispondere alla chiamata. "Così sono andato di sotto per parlargli al telefono.Ben presto quellasi è trasformata in, l'oscurità. Ma questadevo sfruttarla. Ero."

- "Quando le persone sentono parlare diè come se pensassero che. È così che la gente mi vedeva.""Sono cresciuto tantissimo, oggi sono una persona diversa. Quando porti via qualcosa che ami, ti rendi conto di quanto lo ami e lo apprezzi.". E poi succede questo.Non eravamo pronti per queste cose. Stava arrivando tutto in una volta. A un certo punto