il tutto #Stepbystep.è finalmente pronto, ha lavorato a lungo a Milanello nel corso degli ultimi giorni e ora è pronto per trovare sempre più spazio nelle rotazioni diche ha già programmato il suo utilizzo da titolare in vista dei prossimi impegni delUn utilizzo che sarà fondamentale rapportato alle scelte che potranno fare, o non fare, le dirette rivali.Non dal primo minuto con lo Spezia, nel corso della prossima gara di campionato in cui, comunque dovrebbe iniziare a mettere minuti importanti nelle gambe. No, salvo sorprese l'esordio di Mandzukic da titolare avverrà nella sfida di andata dei 16esimi di Europa League contro la Stella Rossa in programma giovedì 18 febbraio alle 18.55 al Maracanà di Belgrado.C'è però di più, oltre alla già positiva notizia della possibilità di vedere Mandzukic impiegato dal 1' minuto. Sì perché. Pioli potrà permettersi di far rifiatare, almeno in parte, alcuni dei suoi titolare anche grazie all'apporto del centravanti croato. Mandzukic, così come Rebic,Entrambe le rivali, di fatto, si sono trovate pronte ad acquistare un centravanti di scorta da inserire in rosa senza però la possibilità di completare le rispettive operazioni. Il Milan, invece, ci è riuscita e oggi Mandzukic è a tutti gli effetti la carta in più di Pioli.