Napoli-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Il Napoli si prepara a ospitare il Milan allo Stadio Maradona in un match che sarà decisivo per la lotta scudetto e per la corsa a un piazzamento Champions. Domenica 30 marzo, alle ore 20:45, andrà in scena il big match del 30° turno di Serie A tra due squadre a caccia di punti decisivi per i rispettivi obiettivi: il primo posto per i 'partenopei' e l'Europa per i 'rossoneri'. In questo articolo, vi presenteremo il, con un'analisi approfondita delleofferte da diversi bookmaker.Da un'analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Conte è considerata favorita dai bookmaker, con una quota media di 1.95. La vittoria del Milan, invece, è quotata a quasi 4 volte la posta in palio, a testimonianza della difficoltà dell'impresa per i rossoneri. Prima di scoprire il nostro pronostico su Napoli-Milan che pende in favore degli 'azzurri', vi presentiamo la

Il nostro Pronostico Napoli-Milan sul vincente

La sfida tra Napoli e Milan si preannuncia equilibrata, con i partenopei chiamati a vincere per restare in scia dell'Inter nella corsa allo Scudetto. Dall'altra parte, il Milan si presenta con l'urgenza di conquistare punti fondamentali per assicurarsi un posto in Europa al termine della stagione. A mio avviso, entrambe le squadre riusciranno a trovare la via del gol, ma saranno i padroni di casa, spinti dall'entusiasmo del pubblico, a prevalere. La differenza la farà probabilmente un guizzo nel finale di uno dei loro calciatori di maggiore qualità, capace di decidere l'incontro. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Napoli-Milan? Ecco le quote

Quote Napoli-Milan Over/Under

Per Napoli-Milan ci aspettiamo una partita equilibrata in cui entrambe le compagini troveranno al via del gol. Da un lato, il Napoli, sostenuto dai suoi tifosi, cercherà di conquistare punti fondamentali nella lotta per lo scudetto; dall'altro, un Milan determinato a ottenere punti cruciali per alimentare le proprie ambizioni di un posto in Champions League. Per questa sfida, prevediamo una vittoria del Napoli, ma dovrà fare i conti con un Milan che darà filo da torcere e subirà almeno una rete. Di conseguenza, il nostro pronostico è un 2-1 a favore della squadra di casa.Per leggere altri pronostici simili, v'invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle quote risultato esatto Serie A I bookmaker sembrano avere un'opinione leggermente diversa dalla nostra riguardo alla partita Napoli-Milan, per la quale prevediamo un incontro ricco di gol. Le quote per l'Under 2,5 infatti risultano leggermente più basse rispetto a quelle per l'Over.Di seguito, confrontiamo le quote Under/Over offerte da diversi operatori:

Il nostro Pronostico Napoli Milan Gol Sì/No

Nelle ultime 9 partite disputate dal Napoli, il segno Gol Sì si è verificato in ben 8 occasioni. Negli ultimi 6 match del Milan, il segno Gol Sì si è sempre verificato. Analizzando gli ultimi due confronti tra Napoli e Milan giocati al Maradona, entrambe le squadre sono riuscite a segnare in entrambe le occasioni.

Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le condizioni per assistere a una partita entusiasmante, con entrambe le squadre pronte a essere protagoniste in fase offensiva. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Napoli Milan tra diversi bookies:



Napoli Milan: i precedenti

Statistiche Napoli Milan

Nelle ultime 5 partite disputate, il Milan è passato per primo in svantaggio in quattro occasioni.

Nelle ultime 8 sfide del Napoli, il segno Under 4,5 cartellini si è verificato ben 7 volte.

Il segno Over 2,5 si è sempre verificato nelle ultime cinque partite del Milan.

In 4 partite delle ultime cinque disputate, il Milan ha chiuso il primo tempo in svantaggio.

Il Napoli non perde da tre partite (ultima sconfitta contro il Como del 23 febbraio).

Le probabili formazioni Napoli Milan

Napoli (3-5-2) Milan (4-2-3-1) Meret Maignan Di Lorenzo Walker Rrahmani Gabbia Buongiorno Thiaw Politano T. Hernandez Anguissa Bondo Lobotka Fofana McTominay Pulisic Spinazzola Reijnders Lukaku Leao Raspadori Gimenez All. Conte All. Conceiçao Ultimo aggiornamento: 28 marzo

Attenzione a "Raspadori Marcatore Tandem (DUO)" in Napoli Milan

Il calciatore ha segnato tre reti nelle ultime cinque uscite stagionali del Napoli e sta vivendo un ottimo periodo di forma, andando in gol anche nella sfida della Nazionale contro la Germania.

In caso di sostituzione, Neres potrebbe subentrare e, con la sua dinamicità potrebbe creare scompiglio nella difesa 'rossonera' e avere diverse chance per trovare la via del gol.

Napoli e Milan si sono sfidate 176 tra tutte le competizioni. In generale, i rossoneri hanno vinto 70 precedenti, mentre i pareggi sono 54. Le vittorie azzurre sono 52, tra cui quella dell’andata. La squadra di Antonio Conte si è imposta 0-2 a San Siro con le reti di Lukaku e Kvaratskhelia.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Napoli-Milan, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse dove vedere Napoli-Milan s'invita a leggere il nostro approfondimento dedicato.Concludiamo questo approfondimento con una "chicca" che abbiamo scovato su Sisal ed Eurobet: la scommessa sul marcatore Tandem/Duo in Napoli-Milan. Ma di cosa si tratta esattamente? Questa tipologia di scommessa prevede di puntare sul possibile marcatore del match, ma risulta vincente anche nel caso in cui a segnare sia un eventuale sostituto del calciatore su cui si è scommesso.Per sfruttare al meglio questa nuova tipologia di mercato,per due motivi principali: