Ander Herrera, centrocampista del PSG, parla a As del riscatto da parte del club parigino di Mauro Icardi dall'Inter: "Il riscatto di Icardi è una grande notizia per noi, il PSG si è assicurato uno dei tre migliori attaccanti in circolazione per i prossimi sei-sette anni. Mauro ha segnato tanti gol, si è adattato rapidamente al campionato francese. In area è una bestia, fuori è concreto e intelligente perché conosce i suoi pregi e anche i suoi difetti".