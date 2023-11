La stella del Psg Kylian Mbappé, autore di tutti e tre i gol nella vittoria in casa del Reims, ha parlato nel post partita:



“Le voci della scorsa estate? Mi concentro sul giocare a calcio, di voci ce ne sono fin troppe...Vi lascio parlare del resto, lo visto che lo fate così bene. Sono felice dei tre gol, ma voglio soltanto aiutare la squadra".



RECORD - Con i tre gol di oggi, il capocannoniere degli ultimi Mondiali ha toccato quota 13 gol nelle prime 12 giornate di Ligue 1, impresa che non riusciva a un giocatore francese dal 1969/70, quando Hervé Revelli marcò 15 volte nello stesso arco di tempo.



NON TUTTO ROSE E FIORI - Tuttavia, il tecnico Luis Enrique non sembra apprezzare troppo la vena realizzativa del suo fenomeno: "Non ho nulla da dire sui gol, invece non sono soddisfatto della prestazione di Kylian. Può aiutare molto di più la squadra, in modi differenti. E' un giocatore di livello mondiale, vogliamo di più da lui. Ne parlerò prima con lui, è una questione privata".