Anche la Juventus ha detto addio alla Champions. I bianconeri, dopo il 2-1 dell'andata, hanno perso 3-1 in casa del PSV ai tempi supplementari, uscendo a un passo dagli ottavi. Decisivo, al 98' il gol di Ryan Flamingo, difensore centrale con il vizio del gol cresciuto dal Sassuolo e ignorato dalla Serie A.

NUMERI DA BOMBER - Flamingo, classe 2002, ha trascorso due anni nella Primavera dei neroverdi tra il 2020 e il 2022, mettendo in mostra una straordinaria dote realizzativa. In 58 presenze in Italia ha realizzato 16 gol, di cui ben 14 in 32 partite del campionato nel 2021/22. Un goleador prestato alla difesa su cui, però il Sassuolo e le italiane non hanno creduto abbastanza.

CESSIONE - Nel 2023, dopo un anno al Vitesse, il Sassuolo lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto a 2,75 milioni all'Utrecht. In Olanda non se lo sono fatti scappare e così è arrivato il riscatto e, successivamente, la chiamata del PSV, che non ci ha pensato un istante nell'investire su questo classe 2002 sei milioni per portarlo a casa.

VALORE RADDOPPIATO - In meno di un anno il suo valore è già raddoppiato, arrivando intorno ai 12 milioni. Prima del gol alla Juventus aveva realizzato due reti in 34 partite totali e chissà, ora che ha eliminato i bianconeri, che il suo prezzo non possa aumentare. Con buona pace dei club italiani che non hanno creduto in lui quando era nella Primavera del Sassuolo.