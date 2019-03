George Puscas, attaccante del Palermo, ricorda i suoi momenti all'Inter parlando al sito ufficiale rosanero: "Quando ero nelle Nazionali minori in Romania, i Gunners mi seguivano da due, tanto che mi chiamarono per un provino. Ci sono andato, è andato bene e lì ho visto un mondo che mi è piaciuto. Però ero troppo piccolo e non potevano portarmi lì senza che la mia famiglia accompagnasse. I miei non potevano perché lavoravano ed io avevo ancora 16 anni. In inverno dopo questo provino è arrivata l’Inter che mi ha fatto firmare subito senza neanche provino ed io non ho esitato. Ero entusiasta".