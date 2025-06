in programma negli Stati Uniti tra il 14 giugno e il 15 luglio. Per quanto riguarda le società italiane che prenderanno parte alla rassegna iridata - per la prima volta con questo format - quindi, gli unici due colpi da segnalare sono stati quelli chiusi dal club nerazzurro:dal Marsiglia edalla Dinamo Zagabria - già bloccato nello scorso febbraio.- Le due portacolori della Serie A al Mondiale potranno anche contare su alcuni rientri dai prestiti: tra le fila dell'Inter infatti partiranno alla volta degli USA anchedopo le esperienze con Empoli e Spezia e, tornato a Milano nello scorso febbraio dopo la lesione rimediata al legamento crociato del ginocchio sinistro nell'ottobre 2024 con il Marsiglia; per quanto riguarda la Juventus invece si rivedranno alla Continassa- dopo le 15 presenze stagionali con l'Ajax - e, rientrante dal Fenerbahce.

- In questi primi giorni di mercato ha tenuto banco la trattativa tra Manchester City e Milan per il passaggio diai Citizens:, nel quale la formazione di Guardiola è stata inserita nel gruppo G insieme alla Juventus, agli emiratini dell'Al-Ain e ai marocchini del Casablanca. L'ormai ex giocatore del Milan, miglior centrocampista dell'ultima Serie A, ha firmato un contratto di 4 anni con il Man City nella giornata di domenica 8 giugno e ha parlato così - dopo Finlandia-Olanda, match valido per le qualificazioni al Mondiale 2026 - a proposito del suo passaggio alla società Campione d'Europa nel 2023: "Non si poteva più aspettare. L’intenzione è di partecipare al Mondiale per Club con il City. Ne sono entusiasta. In questo modo posso conoscere subito i miei nuovi compagni di squadra".