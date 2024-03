Quanti rigori mancano all’Inter per battere il record in Serie A: è del Milan

L'Inter sta puntando a riscrivere gran parte dei record stagionali nella storia della Serie A. La squadra di Inzaghi ha 15 punti di vantaggio sulla Juve ed è in scia dei bianconeri di Conte che nel 2013/14 ne raccolsero addirittura 102 in tutta la stagione. Ma c'è un altro record che i nerazzurri potrebbero ottenere nelle ultime 11 gare di campionato, strappandolo al Milan. I rossoneri infatti restano la squadra che nella storia della Serie A ha ricevuto più rigori in una singola stagione: era il 2020/21 e il conto finale per la truppa di Pioli segnava quota 20. Quell'anno lo scudetto andò poi all'Inter di Conte.



E QUEST'ANNO? - Nel 2023/24, l'Inter ha ricevuto 11 rigori a favore, a 9 penalty di distanza dunque dal primato. Se si analizzano i numeri, Calhanoglu e compagni calciano dal dischetto con una media di 0.40 rigori a partita: di questo passo, alla fine del campionato potrebbero concludere a quota 15. Anche se non dovessero finire primi, i nerazzurri potrebbero comunque rientrare nelle migliori annate sotto questo punto di vista della storia. Di seguito, la speciale classifica delle squadre che si sono guadagnate più rigori in un anno.



1. Milan 20 rigori (2020/21)

2. Milan (1950/51) e Lazio (2019/20) 18 rigori

3. Genoa (2019/20) 16 rigori

4. Fiorentina (1949/50), Lecce (2019/20) e Milan (2002/03) 15 rigori

5. Milan (1949/50), Lazio (1945/46), Inter (1998/99), Piacenza (1998/99), Milan (1999/00), Lazio (2016/17), Roma (2016/17), Juve (2019/20), Roma (2019/20) e Sassuolo (2020/21) 14 rigori