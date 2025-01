Quanto guadagna Walker al Manchester City

Getty Images

E' stato Pep Guardiola a uscire allo scoperto sul futuro di. Dopo la vittoria in FA Cup contro una squadra di quarta divisione - 8-0 finale - l'allenatore del Manchester City ha parlato così del difensore inglese: "Due giorni fa è venuto a parlarmi e mi ha chiesto di prendere in considerazione l'ipotesi di andare a giocare all'estero e di chiudere lì la sua carriera". Da parte del club è arrivata l'apertura totale alla cessione, tanto che i Citizens in quel ruolo hanno già preso l'uzbeko Khusanov dal Lens.- Kyle Walker con il Manchester City ha un contratto in scadenza a giugno 2026 ma vorrebbe anticipare di un anno il suo addio, il Milan ci sta pensando e a oggi i rossoneri sono davanti a tutti per provare a prendere il difensore inglese che a maggio compirà 35 anni.. Un investimento importante ma il giocatore potrebbe fare un sacrificio economico abbassandosi lo stipendio per esaudire il desiderio di chiudere la carriera in un altro posto.

- Occhio alla concorrenza, che arriva soprattutto dai club della Saudi Pro League.. Le proposte per Walker arriveranno sia da club di prima fascia, come il Milan, sia da società di campionati minori: sarà lui a decidere se finire la carriera ad alto livello rimanendo al top, o concludere lontano dai riflettori in Paesi considerati di livello inferiore a livello calcistico ma con disponibilità economica maggiore.